華法林 VS 新一代抗凝血藥物

馬太（化名）是心房顫動患者，本服用傳統抗凝血藥華法林（Warfarin）預防中風，然而她未能嚴格跟從服藥指示和戒口，藥效不穩，未能達到理想抗凝效果，不幸患上缺血性中風。



心臟科專科陳杰醫生表示，新一代抗凝血藥（NOAC）與華法林的抗凝機制不同：華法林通過抑制維他命K凝血因子達至抗凝效果，患者須嚴格戒口，避免維他命K豐富的食物（如深綠色蔬菜、牛油果、動物肝臟等）與藥物（如消炎止痛藥、抗生素、避孕藥等），以免影響藥效。患者亦要定期抽血，檢查凝血指數（INR）以助調整劑量、確保有效抗凝，而以上限制降低了如馬太般患者的藥物依從性和抗凝效果。NOAC可直接抑制凝血酶（Thrombin）或第Xa凝血因子，達致抗凝效果，因此毋須如服食華法林般，依從飲食禁忌與經常驗血。相對華法林，NOAC在預防血栓栓塞和心房顫動相關的缺血性中風方面，有同等或更佳成效，並可顯著降低出血風險，故近年國際指引建議房顫患者優先選用NOAC預防中風。



說回馬太，她中風後改服NOAC，不只服藥依從性有明顯改善，甚至近期因急性爛尾炎須接受緊急手術，需停服抗凝血藥以防手術期間過量出血。可幸醫生在術前處方了NOAC逆轉針劑，可在約短短數小時內抵銷抗凝藥的藥力，減少術中出血風險，最終救回一命。陳醫生直言，如果馬太服食的是華法林，便需要以新鮮冷凍血漿或維他命K來抵銷藥效，作用較慢，緊急手術時出血風險亦相對較高。陳醫生最後提醒，並非所有心房顫動患者都可使用NOAC取代華法林，特別是使用機械性人工心瓣、嚴重二尖瓣狹窄或正在懷孕的患者，均須繼續服用華法林抗凝。如果患者有任何疑問，應先向主診醫生了解藥物的成效、副作用及風險，從而選擇最適合的抗凝藥物。