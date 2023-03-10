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康城車位騙徒有前科 涉款418萬

2023-03-10 列印
■車位騙案中的苦主到警署外請願，呼籲嚴懲騙徒。
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警方在2月偵破的將軍澳日出康城車位騙案，經調查後有最新進展。警方發現，涉案40歲男騙徒前科纍纍，更牽涉2016年4宗網上情緣騙案，涉款418萬元，目前該男已被扣查。

有車位騙案中的苦主昨到將軍澳警署外請願，呼籲嚴懲騙徒。

西貢區議員張美雄陪同多名車位騙案苦主請願，其中一名苦主楊先生表示，損失高達6萬元，直言該名騙徒前科纍纍，呼籲當局不要姑息。張美雄希望相關部門，正視康城車位短缺問題。
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