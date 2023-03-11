展開第三個五年任期 習近平全票當選 國家主席 中央軍委主席

■韓正全票當選國家副主席，上前與習近平握手。

■趙樂際宣誓就任全國人大委員長。

在北京，全國人大全體會議選舉新一屆國家領導人，中共總書記習近平以全票連任國家主席及中央軍委主席。趙樂際當選全國人大常委會委員長，韓正當選國家副主席。此外，中共中央政治局常委王滬寧當選新一屆全國政協主席，梁振英連任全國政協副主席。十四屆全國人大一次會議昨日舉行第三次全體會議，共有2,952名代表出席，選舉新一屆國家主席、中央軍委主席等國家領導人。投票時，習近平將四張選票放入主席台上的票箱，其後李強、趙樂際等中共中央政治局常委逐一投票。全場代表投票時，習近平不時與李強、王滬寧及趙樂際等人交談。習近平最終以全票當選國家主席，展開第三個五年任期；他亦全票當選、連任中央軍委主席。2018年展開第二個任期時，習近平也是全票當選國家主席及中央軍委主席。習近平其後起身，向現場人大代表鞠躬致謝，並與身旁的李強、趙樂際握手。全體代表則起立鼓掌，掌聲持續約1分鐘。會議亦選出全國人大委員長，趙樂際以全票當選。趙樂際其後走到習近平身邊，與習握手，之後與上屆全國人大委員長栗戰書握手。韓正亦以全票當選國家副主席，他亦上前與習近平握手，其後與上任國家副主席王岐山握手。韓正出任國家副主席《憲法》宣誓儀式隨即進行，禮兵護送國家《憲法》進場，習近平率先握拳宣誓：「我宣誓忠於《中華人民共和國憲法》，維護《憲法》權威，履行法定職責，忠於祖國、忠於人民，恪盡職守、廉潔奉公，接受人民監督，為建設富強、民主、文明、和諧、美麗的社會主義現代化強國努力奮鬥。宣誓人習近平。」其後全國人大委員長趙樂際、國家副主席韓正、全國人大常委會副委員長、秘書長集體宣誓，由李鴻忠領誓。另外，全國政協十四屆一次會議昨午舉行第三次全體會議，選舉全國政協主席、副主席、秘書長、常委。王滬寧當選新一屆全國政協主席，梁振英連任副主席，亦是香港唯一一名全國政協副主席。上屆政協副主席董建華退任，澳門前特首何厚鏵則連任政協副主席。上屆共有18名港區全國政協常委，新一屆有16人。連任的七名常委包括友好協進會會長唐英年、世衞前總幹事陳馮富珍、恒基地產主席李家傑、貿發局主席林建岳、中總會長蔡冠深、香港福建社團榮譽主席吳良好、義工聯盟主席譚錦球。新晉港區全國政協常委有六人，包括中聯辦副主任陳冬、前食物及衞生局局長高永文、由人大轉政協「跑道」的建制派班長廖長江、信德集團主席何超瓊、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝、香港廣東社團總會主席龔俊龍。此外，上屆全國政協常委、長實主席李澤鉅不再連任。俄羅斯總統普京向習近平致賀電，指習近平獲得了中國人民擁護和支持，相信通過雙方共同努力，將擴大俄中在各個領域富有成果的合作。此外，行政長官李家超、澳門行政長官賀一誠、全國政協常委唐英年等，都祝賀習近平等新一屆國家領導人當選。