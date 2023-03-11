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疫後首艘駐港郵輪啟航

2023-03-11 列印
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郵輪重返本港，疫後第1艘以香港為母港的郵輪昨啟航。旅發局透露，本港3月初至4月初，將迎來共5艘來自世界不同地方的郵輪。「名勝世界壹號」昨從啟德郵輪碼頭展開首航（圖），屬第1艘將在香港重啟母港航次達1年的郵輪；將展開分別逢周日及周三，由香港出發往台灣高雄，4月至10月期間料有100班次營運。
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