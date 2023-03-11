任睇No.1
  • 20º
  • 63%
  • 2023年3月11日 星期六
熱門： 兩會蔡天鳳口罩令譚仔三哥歐霸

日報新聞 > 港聞

學生回校快測下周四起取消

2023-03-11 列印
Previous Next

教育局昨宣佈，下周四起取消學生上學前做快測及量體溫的要求，意味學校防疫政策全面解除。

至於所有學校教職員及訪校人士，進入校舍前亦毋須量度體溫。局方表示，學校應繼續留意師生的整體健康情況，如懷疑校內出現傳染病的爆發，應向衞生防護中心呈報個案；學校需繼續執行各項衞生措施，時刻保持校園環境清潔衞生。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd