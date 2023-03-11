任睇No.1
  • 20º
  • 63%
  • 2023年3月11日 星期六
熱門： 兩會蔡天鳳口罩令譚仔三哥歐霸

日報新聞 > 港聞

地盤工跣腳 慘遭鋼筋插穿肩

2023-03-11 列印
■受傷工人脫困後，送院治理。
Previous Next

油麻地彌敦道200至202號地盤昨午發生工業意外，一名50歲男工人在5樓測量工作期間，突然跣腳絆倒向後跌，右膊遭1支約1吋闊的鋼筋插中；約半小時後由消防截斷鋼筋底部，救出工人，將其連同鋼筋一併送往伊利沙伯醫院搶救。

男工人當時被鐵枝插傷肩膊，被困於鋼筋中；消防及救護員接報到場，醫管局亦派出流動醫療隊到場協助拯救。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd