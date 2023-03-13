社協撐簡約公屋 「侷住體驗館」面世 市民親歷劏房之苦

■每人收費150元，收益將用作支持導賞員服務及扶貧工作。

■「牀廁共存」，基層住屋實況之一。

現時有超過22萬人蝸居籠屋、板房、劏房等不適切居所。社區組織協會在大角咀一個唐樓單位，設置「侷住體驗館」，以「一比一」還原基層住屋困境，讓市民可親身體驗實況。有社區組織幹事指，希望展覽能讓參加者，認同社會應解決貧困人士的住屋需要，包括以簡約公屋，或過渡性房屋等方法。社協在大角咀嘉善街一個唐樓單位內，設置體驗館。體驗館內以「一比一」還原基層住屋實境，有板間房、共用廁所、廚房等，讓參加者感受何為「生活逼人而居之不易」。體驗館亦保留單位內部原有具時代特色的間隔及裝修，包括懷舊地磚、窗花、通花屏風，以及間隔等，市民可親身體驗基層住屋實況。同時，社協亦培訓逾10位導賞員，包括無家者、前無家者、惡劣居所居民或已改善住屋環境的居民，真人分享自己的生活故事。另館內亦有前線社工在場，與參加者一同討論本港扶貧及房屋政策，思考如何將本港變成「宜居之城」。「一比一」還原基層住屋沙田循道衛理中學昨日有師生代表到場參觀，聆聽基層的生活與故事。該校蕭老師表示，希望年輕人能透過這些真實的場景，了解基層生活困境，樹立平等尊重之心和同理心。有參觀導賞的學生表示，起初認為體驗館空間會較大及設有冷氣等設施，但到後發現「好熱、好迫」，真有「焗住」感覺，認為參觀經驗很「貼地」，可以實際體驗劏房的生活環境。有份參觀的立法會議員江玉歡表示，展館內設的閣仔房，令她想到兒時在旺角豉油街生活的日子；她感觸仍有很多人徘徊在貧窮線上，鼓勵基層街坊在艱難環境下不要放棄，冀社會大眾能夠用尊重的眼光看待，多一分尊重共同前行。立法會議員林筱魯亦表示，惟有親身體驗，方能正視社會房屋問題，讓更多人知道基層市民生活的不易。體驗收費150元支持營運社協社區組織幹事陳仲賢表示，期望參加者在離開體驗館時，都會認同應該要解決社會上有人沒有適切居所的重要，不論是以簡約公屋，或過渡性房屋等其他方法。社協指，體驗館旨在加深公眾對基層生活及貧窮議題的認識，並透過導賞員訓練，建立及提升居民的動力與能力，並建立與社區的聯繫。副主任施麗珊表示，貧窮及房屋問題存在已久，以個人故事為角度出發，可教導公眾尊重的重要性。體驗館暫不開放予公眾參觀，目前只接待學校及商界等團體預約參觀；每人收費150元，收益將用作支持導賞員服務，及扶貧工作。