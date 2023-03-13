李家超赴京列席人大會議閉幕會

李家超昨出發往北京，今日列席全國人大會議閉幕會；他會在北京逗留7天，在人大會議閉幕後，帶同8名隨行局長拜訪不同部委，爭取支持香港的施政和不同政策。



李家超表示，會利用不同機會向領導人反映香港的狀況，亦會拜會中央部委和機構，就不同政策交換意見，希望爭取不同部委及機構，支持香港施政。



此外，他強調不能接受播國歌出錯事件，有關組織若不遵循指引會有處罰。而Google對保障國歌搜尋正確，有道德及法律責任，冀共同找出辦法解決。