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疑表白失敗 49歲男襲女方被捕

2023-03-13 列印
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一名男子疑表白失敗，傷害女方。他昨中午在長沙灣蘇屋邨一間幼稚園內，疑用手襲擊一名47歲姓馮女子，當時他手持螺絲批，逞兇後逃去。馮女頸部受傷，清醒送院治理。消息指，馮女為救世軍西九龍分隊隊員，涉事男子亦為救世軍隊員，曾與馮女見過數面。警員其後拘捕該名49歲男子，涉嫌藏有攻擊性武器及普通襲擊遭扣查。
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