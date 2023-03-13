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海關今年首破旅客體內藏毒

2023-03-13 列印
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海關偵破今年首宗旅客體內藏毒案，共檢獲49粒約640克的懷疑冰毒（見圖），價值約35萬元。由烏干達抵港的30歲男旅客被捕。
  該男體內仍有毒品未排出，正接受醫學監察。

海關發現該名男旅客只有手提行李，提供的本地酒店預訂資料，亦與他逗留在香港日數不符，有所懷疑下，帶他到醫院檢查，證實體內藏有異物。
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