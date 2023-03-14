《奇》片亞裔大放異彩 擸最佳男配角最佳導演 奧斯卡華人首封后 楊紫瓊：感謝香港

■美籍華裔演員關繼威曾入住港難民營，憑此片奪得最佳男配角。

■《奇異女俠玩救宇宙》囊括7獎，成為今屆奧斯卡大贏家。

■楊紫瓊在戲中飾演華裔移民王秀蓮。

華裔演員在荷里活綻放光芒。港產片女星出身的楊紫瓊，憑《奇異女俠玩救宇宙》在第59屆奧斯卡頒獎禮封后，成首位華裔最佳女主角，締造影壇歷史。她感謝讓她開啟演藝事業的香港，形容香港是她另一個家。戲中美籍華裔演員關繼威，淡出幕前20年，憑此片奪得最佳男配角。而關家永亦憑此片獲頒最佳導演，加上最佳電影、最佳女配角等，《奇》片囊括7獎，成為今屆奧斯卡大贏家。楊紫瓊手執金像獎，感謝大會讓她締造歷史，她將「小金人」獻給母親以及全天下的母親，因為她們都是真正「超級英雄」。她特別提到香港，稱香港是她另一個家，是她開始演藝事業的地方。在港踏足影壇 打女響名堂遠在馬來西亞的84歲楊媽媽譚慧珍，在吉隆坡一個放映會上，與一衆親戚、女兒、影迷和馬國官員共同見證封后時刻，她為女兒獲獎，激動站起立，喜極而泣，形容女兒是馬來西亞的驕傲，「我就是知道她一定會贏的」。現年60歲的楊紫瓊，是馬來西亞土生土長的華人，1983年參選馬國小姐奪冠，1984年應邀來港拍廣告，踏足影壇，以打女打響名堂，成為亞洲最具知名度和片酬最高的女演員之一，作品包括《皇家師姐》、《皇家戰士》、 《中華戰士》、《警察故事III超級警察》等。其後，她進軍國際影壇，於1997年在007系列電影《新鐵金剛之明日帝國》飾演邦女郎，其出色的演出讓她在荷里活聲名大噪；3年後她參演由李安執道的《臥虎藏龍》，展示其打女的能力；隨後再在《藝伎回憶錄》、《昂山素姬》等西方文戲中以演技精湛見稱。此外，在《奇》片中演楊紫瓊丈夫、現年51歲美籍華裔演員關繼威，不負衆望，勇奪「最佳男配角」。他在台上激動落淚，藉鏡頭向母親報喜之餘，感謝妻子Echo的支持，指她20年來不斷提醒自己，「屬於我的時機總有一天會降臨」。他形容，必須對夢想堅信不移，自己差點放棄，希望所有人別輕易扼殺自己的夢想。關繼威是越南華僑，7歲時逃難到香港並入住難民營，以政治難民身份獲美國收容。他12歲時被史提芬史匹堡大導相中，以童星身份出演電影《奪寶奇兵之魔域奇兵》，之後曾接拍其他電影，惟成年後演出機會大減，退居幕後20年，期間擔任龍虎武師等工作。男配角曾入住港難民營《奇》片還囊括最佳電影、最佳導演、最佳女配角、最佳剪接及最佳原創劇本共七個獎，成為今屆奧斯卡大贏家。楊紫瓊在戲中飾演華裔移民王秀蓮，故事講述她面對稅務、婚姻問題之際，被聲稱來自另一平行宇宙的丈夫捲入多重宇宙的冒險，從中帶出親情、愛情、華人價值觀等議題。導演葉念琛說，《奇》是一部不能錯過的好戲，很開心這部戲能橫掃奧斯卡那麽多獎項，戲中演員在現實生活中都經歷過很多高高低低，現在得到如此成就確實勵志；他指這部戲創意十足，而當中多元宇宙和超級英雄等元素更是當下潮流，能吸引觀衆入場觀看。