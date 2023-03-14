率丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中4副總理登場 李強：會努力實現經濟增長5%

■李強稱會從多方面着手來達到經濟目標。

在北京，新任國務院總理李強昨在人大閉幕後主持中外記者會上稱，總理一職責任重大，會在國家主席習近平為核心的黨中央堅強領導下，忠實履行職務。他又指，今年要實現經濟增長5%並不容易，需要加倍努力，而港澳的作用及地位，只會加強，不會削弱。李強率領4名新任副總理丁薛祥、何立峰、張國清及劉國中舉行首次中外記者會。李強在開場時表示，總理一職責任重大，任內會忠實履行職務，強調「我們一定在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，緊緊依靠廣大人民，以奮發有為的精神狀態，和時時放心不下的責任意識，忠實履行憲法和法律賦予的職責，勇毅前行、廉潔奉公，鞠躬盡瘁、不辱使命。」對於今年《政府工作報告》定下全年經濟約5%的增長目標，李強承認有一定難度，但會從多方面着手，包括宏觀政策、擴大需求、改革創新及防範化解風險，「中國的經濟總量大了，總量已經過了120萬億，而且現在新的挑戰也不少。在這種高基數上，要實現、要達到這麼一個5%左右的增長目標，恐怕也不是一件容易的事，需要我們倍加努力。像我們這一代人從小聽得最多的故事，就是大禹治水、愚公移山、精衞填海、夸父逐日等等，中國人從來沒有被任何困難所壓倒。對中國經濟的前景，我想用八個字來概括，叫做『長風破浪，未來可期』。」李強指，國家抗疫工作已取得重大決定性勝利，亦證明國家各項防疫策略措施完全正確，防控成效巨大。他又指，中美經濟你中有我、我中有你，圍堵、打壓對誰都沒有好處，批評美國有人炒作脫鈎的說法。稱港澳困難為暫時性至於港澳問題，李強指，港澳近年經濟發展遇到一些困難，但相信只是暫時的，是發展中的困難，「我相信有祖國作為堅強後盾，有『一國兩制』制度保障，香港、澳門的作用和地位，只會加強、不會削弱，香港、澳門的明天一定會更加美好。」李強現年63歲，早期在浙江任職。習近平擔任浙江省委書記時，李是市委秘書長。李在十九大進入中共政治局，在二十大政治局中排名第二。