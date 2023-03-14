交通燈號調節系統完成私隱評估

為減少交通擠塞和不必要的延誤，運輸署去年在東涌市中心安裝實時交通燈號調節系統，透過安裝在燈號控制路口的雷達感應器及熱能探測器，探測實時車輛和行人流量，改善綠燈的分配時間。

料2028年前全港安裝



署方指，系統不涉及人面識別或車牌識別功能，已完成私隱影響評估，計劃在全港合適的獨立路口安裝系統，準備在今年向立法會申請撥款，預計分階段在2028年底前完成。