「推進強國建設 離不開港澳長期繁榮穩定」

在北京，為期8天的第十四屆全國人大代表大會一次會議昨日閉幕，國家主席習近平發表重要講話，指他第三次擔任國家主席這一崇高職務，人民的信任是他前進的最大動力，強調絕不辜負人民的重託。他又指，推進強國建設，必須堅持中共領導，同時亦要強化國防及軍隊建設。



習近平首先感謝全國人民信任：「這是我第三次擔任國家主席這一崇高職務。人民的信任是我前進的最大動力，也是我肩上沉甸甸的責任。我將忠實履行《憲法》賦予的職責，以國家需要為使命，以人民利益為準繩，恪盡職守、竭誠奉獻，絕不辜負各位代表和全國各族人民的重託。」



他說，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程，在強國建設的過程上，要按照中共二十大的戰略部署，加快推進中國式現代化建設，堅定不移推動高質量發展，着力提升科技自立自強能力，積極發展全過程人民民主，要始終堅持人民至上，全面建成社會主義現代化強國，人民是決定性力量。解決好人民群眾急難愁盼問題，讓現代化建設成果更多更公平，惠及全體人民。在推進全體人民共同富裕上，不斷取得更為明顯的實質性進展。



習近平強調，必須堅持中共領導、堅持從嚴治黨、反對腐敗，同時亦要增強國家安全體系並強化國防建設。

堅定不移推進祖國統一進程



講話長約16分鐘，其中約一分鐘篇幅提及港澳。習近平說：「我們要扎實推進『一國兩制』實踐和祖國統一大業，推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定，要全面準確、堅定不移貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，支持香港、澳門特別行政區發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。」 對於台灣問題，習近平重申，要堅持一個中國原則及「九二共識」，堅決反對外部勢力干涉和「台獨」分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程。



列席閉幕式的行政長官李家超對習近平的講話感到鼓舞，強調香港會更積極融入國家發展大局。