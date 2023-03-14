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16區「關愛隊」接受報名

2023-03-14 列印
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政府早前展開荃灣和南區「關愛隊」遴選工作，政府宣佈，其餘16區「關愛隊」昨日起亦接受報名。每區劃分成不同小區，每一小區設一隊關愛隊小隊，其中以沙田區小區數目最多，有41個；計及荃灣及南區，全港18區劃分為452個小區。民政及青年事務局局長麥美娟表示，由每區的專員作為總指揮，為社區提供服務，凝聚社區力量，達致「政商民」合作。
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