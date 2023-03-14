的士失控剷路翻轉3人輕傷

該輛的士昨午沿啓福道往觀塘方向行駛駛至九龍灣國際展貿中心對出時，懷疑失控撞向約8米長的欄杆，和旁邊一棵樹，隨後的士全車翻轉四輪朝天。意外中，53歲的士男司機、41歲女乘客，及女乘客的同車11歲兒子受傷，一度被困，救援人員到場將其救出。3人獲救時清醒，被送往聯合醫院治理。
的士司機事後酒精測試為零度。意外中的士車身嚴重損毀，車尾箱打開，跌出大批雜物，路邊一棵樹被撞倒，壓中停泊於旁邊的私家車。
華裔演員在荷里活綻放光芒。港產片女星出身的楊紫瓊，憑《奇異女俠玩救宇宙》在第59屆奧斯卡頒獎禮封后，成首位華裔最佳女主角，締造影壇歷史。她感謝讓她開啟演藝事業的香港，形容香港是她另一個家。戲中美籍華裔...
2023-03-14
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2023-03-14
法國當局改革退休制度觸發的示威潮及工潮，未有平息跡象，巴黎街道開始出現堆積如山的垃圾。巴黎市長辦公室發言人解釋，罷工造成垃圾焚化爐停擺，垃圾車不能到城市大部份地區收集垃圾，因垃圾無處放置。巴黎垃圾堆積...
2023-03-14
星星地產旗下元朗雨後收票如火如荼，項目累積收票已接近700票，超額認購約5倍，料最快日內公佈銷售安排，周末進行首輪銷售，預料盡推首2張價單發售，共涉及116伙。星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，雨後...
2023-03-14
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2023-03-14
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2023-03-14
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2023-03-14
馬來西亞華裔演員楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》，在奧斯卡金像獎中勇奪最佳女主角獎，成為首位華人演員封后，締造了影壇歷史。她領獎時發言，特別感謝香港電影業，形容是她事業開始的地方，這對經歷漫長低潮、近期東...
2023-03-14
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2023-03-11