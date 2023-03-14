的士失控剷路翻轉3人輕傷

一輛的士昨在九龍灣失控剷上行人路後翻轉，車上3人幸只輕傷。



該輛的士昨午沿啓福道往觀塘方向行駛駛至九龍灣國際展貿中心對出時，懷疑失控撞向約8米長的欄杆，和旁邊一棵樹，隨後的士全車翻轉四輪朝天。意外中，53歲的士男司機、41歲女乘客，及女乘客的同車11歲兒子受傷，一度被困，救援人員到場將其救出。3人獲救時清醒，被送往聯合醫院治理。



的士司機事後酒精測試為零度。意外中的士車身嚴重損毀，車尾箱打開，跌出大批雜物，路邊一棵樹被撞倒，壓中停泊於旁邊的私家車。