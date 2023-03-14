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警方拘4長者涉街頭聚賭

2023-03-14 列印
■警方在是次行動中檢獲紙牌及少量現金。
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葵涌分區人員昨在葵盛西邨一帶巡邏打擊街頭賭，在葵盛西邨第8座外休憩處，發現4名男女長者，當街開麻將枱賭啤牌。警方調查後，以涉嫌「街頭聚賭」罪將4人拘捕，行動中檢獲紙牌及少量現金。

警方提醒，「街頭聚賭」屬違法行為，更會滋擾附近居民，於街道上非法賭博，最高罰款5萬元及監禁9個月。
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