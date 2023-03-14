警方拘4長者涉街頭聚賭

波圖於歐聯16強首回合作客0:1不敵國際米蘭，但今晚次回合回師主場，料可藉地頭威力反勝後者晉級。這支葡超豪門的主場火龍球場，向來有地獄球場之稱，過去9場各賽事在此出戰贏足8場，加上球隊又有主場入球王泰...

2023-03-14