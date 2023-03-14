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婦聯調查近8成受訪者無意生育創9年新高

2023-03-14 列印
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香港婦聯的調查發現，76%受訪者無意生育，創同一調查過去9年新高，經濟壓力、「無殼」及工時長是3大主因。

婦聯於2月2至15日訪問1,176名市民，76%受訪者不願意生育，僅24%人願意生兒育女。團體認為，港人生育意願下挫，相信與本港受疫情打擊致經濟轉差、樓價高企等相關，冀當局正視「少子化」問題，盡早提供有利的生育措施，包括推出新生子女津貼，另帶頭全面落實家庭友善政策等。
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