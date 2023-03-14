中央圖書館裸女片案 青年涉發佈私密影像被捕

本港社交平台近日瘋傳一段全裸女在銅鑼灣中央圖書館翻閱圖書的短片，康文署事後報警處理，灣仔警區刑事支授隊接手調查案件，至昨日在灣仔拘捕一名18歲涉案青年，涉嫌未經同意下發佈私密影像，他獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。據指相關片段由疑犯於今年上旬發佈至網上社交平台。



該段長約4秒的影片，拍到一名全裸女子，出現在銅鑼灣中央圖書館，她先脫下外衣，露出全裸的胴體後如常翻閱圖書，旁若無人，不少網民對影片議論紛紛，有人懷疑女子精神有異，亦有人指拍攝者亦步亦趨拍攝，似為配合女子裸露而拍片，手法不似路人隨意偷拍。



影片原由一對90後情侶拍攝，兩人鍾情在香港街角露體自拍，而有關中央圖書館的裸露片疑在去年5月拍攝，相關片段近日上載到社交平台後曝光。