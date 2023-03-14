生產力局羅詠婷研滅火機械人 獲英國工程獎

生產力促進局去年獲98個獎項及嘉許，是歷年最多。其中生產力局智慧城市部高級顧問羅詠婷獲得英國國際工程技術學會的「年輕女工程師獎」。羅詠婷所在的智慧城市部團隊，目前正研發一台名為Mario的滅火機械人，其具設有視像頭，能進入火場視察分析火勢。



Mario前置的發射器，則能發射不同強度水柱，現場協助滅火。局方期望，這台滅火機械人能盡快投入實際應用。



此外，局方正與合作機構舉辦「創科遊學館」活動，其中展出能垂直種植蔬菜的「人工智能垂直耕種」技術，技術採用100%可再生綠色能源，可減低二氧化碳排放量，並優化農作物生長環境，提升產量。