海關破非法進口瀕危物種案 涉30萬

海關於機場先後偵破2宗非法進口受管制瀕危物種案件，共檢獲約270公斤懷疑受管制的乾魚肚，和約50公斤乾魚翅，估計市值約30萬。關員跟進調查後，在上水及上環拘捕2名懷疑涉案男子，分別為貨倉公司東主及海味店東主。



海關表示，機場科人員在上周四揀選兩個由孟加拉抵港，報稱載有快遞空運貨物，Ｘ光機影像顯示是兩款混雜魚肚；由於運送2款大小不一貨物不常見，引起懷疑，經查驗懷疑其中一款魚肚是受管制，遂聯絡漁護署人員化驗，發現270公斤的魚肚屬附錄二的瀕危管制物種，總市值27萬元。另一宗亦是由孟加拉抵港報稱載有快遞的案件，將受管制魚翅收藏於貨物的底層，該批52公斤的魚翅屬附錄二的瀕危管制物種，估計市值3萬元。