九巴每程加7毫 城巴新巴全線漲$2 5巴紛申加價 機場線貴50%

疫後經濟尚待復甦，公共交通服務加風勁吹。5間專營巴士公司疫下業務受打擊，向政府申請加價，九巴擬加9.5%，若加價能夠從「專營巴士豁免隧道費基金」扣除作紓緩，九巴平均每程實際幅將低於7毫；城巴和新巴所有路線劃一加2元；另城巴擬調高機場服務路線50%，市民往機場或多付16至29元。有立法會議員批評各巴士公司加幅過高，促港府設立「公用事業穩定基金」。

根據政府向立法會提交的文件，5間巴士公司於2022年1月、6月及9月提交加價申請，龍運擬加8.5%；九巴擬加9.5%；大嶼山巴士擬加9.8%；新巴和城巴期望將所有路線票價劃一調高2元；至於城巴經營的機場服務路線，即A及NA線，票價擬調高50%，其他日常和通宵路線，即B、E、R、S及N線則加23%。立法會交通事務委員會於本周五討論各申請。

城巴機場線 最貴一程車87元

如港府准許上述申請加幅，以九巴1A線為例，由總站出發的票價為7.6元，加價後增至8.3元。城巴17條機場巴士路線的影響最大，如按加價50%計算，往返紅磡至機場的A20線，單程票價將由33元增至49.5元，即加16.5元；又如往返鴨脷洲的NA10線，則由58元加至87元，即加價29元。



文件指，5間巴士公司於過去3年，平均每日乘客量均低於之前10年，主要受疫情影響，以及與其他交通工具的競爭，加上工資及燃料成本上升，除九巴外，其餘4個專營權自2020年起均錄得虧損，其中城巴最嚴重，2個專營權於2020/21年度分別虧損了1億2440萬和1億500萬元；新巴同年度共虧損3690萬元；龍運於2021年虧損3680萬元；嶼巴於2021/22年度則虧損1830萬元。



九巴回應指，目前「專營巴士豁免隧道費基金」戶口累計約4.5億元，若加價能從基金中扣除作紓緩，平均每程實際加幅將低於$0.7。九巴強調，雖然於2020和2021年分別錄得稅後盈利，但政府如無派發一次性補貼和准許加價，公司應會錄得嚴重虧損；而公司於2022年上半年已錄得虧損港幣1.4億元。



城巴則指，城巴（專營權一）和新巴於過去15年僅曾3次調整票價，城巴（專營權二）更是逾25年來首次提出調整。面對燃油價格及工資等各項營運成本不斷上漲，以及乘客量逐漸流失，城巴和新巴希望公眾理解加價實屬必要。

議員促設公用事業穩定基金



立法會交委會主席陳恒鑌認為，新巴城巴劃一加票價2元是有違原本既有程式，做法不可取，建議部份短途或較低價的路線，加幅應較低。他形容，機場線申請加價5成是「瘋狂」，不應加這麽多。議員楊永杰指，5間巴士公司提出加幅均高於本港1月通脹2.4%，批評他們不理基層市民負擔能力。他建議政府將收取專營權的費用，聯同外匯基金部份的收益以及港鐵股息等資金，設立「公用事業穩定基金」，以穩定市民乘搭巴士的開支。



民主黨直言今次申請加價是「獅子開大口」，不能接受，促請政府繼續推出優惠措施，包括將「公共交通補貼計劃」恆常化、延展巴士公司月票或套票優惠等措施。