加強與業界會員聯繫 配合貴金屬及寶石交易商 註冊制度設立

為了進一步提升香港在打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集方面的能力，政府早前提出修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），並引入貴金屬及寶石交易商註冊制度（下稱「註冊制度」），該制度將於本年4月1日起開始實施。

擁有超過3,000名會員，當中有百分之六的會員從事珠寶相關行業的香港中華廠商聯合會，對註冊制度表示理解及支持，並強調會加強與業界的聯繫，讓更多會員對註冊制度有深入了解。



對於註冊制度的設立，香港中華廠商聯合會會長史立德博士表示，不論是商會還是轄下會員，均對此十分支持，更透露香港海關早於修訂法例前，已向業界作出諮詢和宣傳。「業界普遍認為這有助鞏固香港國際金融中心的地位。」



史立德博士坦言，註冊制度的法定要求，相比其他國家，其實已算是相對寬鬆。「據我了解，交易商在香港進行12萬港元或以上之現金交易，日後就須要索取客戶身份資料以進行客戶盡職審查；而在外國，例如一些東南亞國家，其實只要交易額達1萬美元以上，不論是否現金交易，就已經需要登記資料了。」



就註冊制度對業界帶來的影響，史立德博士認為，現今不少公司都已經採用電子交易，而且使用現金交易亦會帶來不便和風險，故此註冊制度對業界的實際影響不大，「充其量是商戶之間購買大量原材料時，才有機會涉及較大金額的現金交易。」



被問到業界會如何配合註冊制度的設立，史立德博士解釋，作為商會的角色，他們有責任與會員加強溝通，「我們會通知各會員，甚至印製及派發刊物，好讓會員可從中了解更多。」史立德博士補充，註冊制度能發揮系統性監管的作用，並且可保障持份者的利益，對香港長遠發展和繁榮有着正面及重要的作用。