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房協紅磡長者屋 首批7月起入伙

2023-03-15 列印
■項目共提供312個單位，以開放式及1房單位為主。
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香港房屋協會推出第3個「長者安居樂」計劃項目「豐頤居」，首批住戶料最快今年7、8月入伙。項目位於紅磡利工街8號、樓高29層，包括醫療及復康中心、空中花園、住客會所和安老院舍等，共提供312個單位，其中144個為235至256平方呎的開放式單位，其餘168個375至403平方呎的一房單位。每個單位均配備冷氣、無火煮食爐及抽油煙機，但就無雪櫃及洗衣機，房協會向住戶發放電器禮券，一房單位金額為1.6萬元、開放式單位金額則為1.3萬元，讓他們可自行選購相關電器。
須先付120至265萬

申請人需年滿60歲或以上，須在香港居住滿7年或以上，持香港身份證並擁有香港居留權。至於租住權費，則由120萬至265萬不等，住客可選擇30天一次付款、120天一次付款或365天分期付款，前兩者設6%早鳥優惠、即約13萬元的折扣。
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