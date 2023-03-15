葵芳閣遭爆竊 戶主揭女友倒斃屋內

葵芳葵芳閣三座發生爆竊案，單位男戶主回到單位時，發現6旬同居女友倒卧地上，頭部受傷昏迷，而單位有被搜掠痕跡，立即報警求助，救護員及警員接報到場，證實女事主當場傷重死亡。



消息指，女死者姓梁，63歲，與男友同居上址一高層單位。昨午２人一同到葵涌廣場飲茶，其後男友上班，而梁女往購物後返回寓所。至晚上7時30分，梁女的男友返回但無帶鎖匙，拍門要求女友開門，但無人應門，鄰居與他們關係良好，因而管有其單位後備匙。兩人開門，見梁女倒卧單位內，滿頭鮮血，單位亦有被搜掠痕跡。警方封鎖現場根據大廈閉路電視片段蒐證，新界南總區重案組人員通宵調查。