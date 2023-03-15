2女街頭扭打 勸交男慘成夾心

一段2名女子在街頭打交的短片於網上流傳，2女互扯頭髮拍打對方，其間1名勸交男子意圖隔開2人不果，最後被夾在2人之間。



事件背景相信為屯門啟民徑近新墟街巿對開街頭。網片可見2女愈打愈起勁，結果2女連同夾在中間的勸交男子，2女1男恍如探戈般，不斷360度轉圈，其他街坊見狀連忙閃躲。