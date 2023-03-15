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六旬男子行山昏迷不治

2023-03-15 列印
■男子送院後最終不治。
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一名60歲姓馬男子，昨午1時許到大嶼山大澳象山行山，其間不適暈倒昏迷，同行友人見狀報警求助，政府飛行服務隊派出直升機救起事主，送往東區醫院救治，惟最終證實不治。

消息指，死者與8名朋友，昨早8時許由大嶼山靈隱寺出發前往象山，下午1時許行至近象山山頂附近時，突然暈倒。據悉死者有高血壓病歷，需定期覆診及服藥。
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