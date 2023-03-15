污水渠驚現榕樹根入侵

■有榕樹樹根生入渠內。

網絡熱傳一段恐怖「通渠」片，有通渠師傅清理一條淤塞污水渠，拆開後發現渠道內有「生物居住跡象」，原來有榕樹樹根生入渠內。從影片可見，維修工人用工具割開渠管後，見到大堆深啡色「不明物體」。工人拉出，「不明物體」延伸數米，同時污水渠亦即時通開，大量污水一瀉而出。原來「不明物體」是榕樹樹根，在管道間隙縫滲入並生長，佔據了整條渠管。工人對於在管道內出現大條樹根，嘖嘖稱奇。有網民認為，有關樹根或屬榕樹，污水渠內有屎尿，對於草樹來說是肥料，適合生長。