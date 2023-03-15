效清華科技園 選址將軍澳清水灣 科大覓地建「創新園」推動新型工業化

本港正致力成為國際創新科技中心，以往主力上游研究的大學，在新型工業化發展角色更為積極主動。科技大學副校長（研究及發展）鄭光廷接受本報專訪，透露科大已向政府倡議，選址將軍澳及清水灣的三幅用地建設「科大創新園」，有別於現時科學園、數碼港的管理模式，建議由大學牽頭，直接推動新型工業化發展。科大亦正興建及規劃3座新教學大樓，分別發展生物科技、半導體等頂尖範疇。曾任科大工學院院長，現時負責科研及技術轉移發展策略的副校長鄭光廷在專訪透露，科大已向創新科技及工業局提出，建設暫名為「香港科技大學創新園」的科學園區，初步已物色鄰近將軍澳工業邨，兩幅並不相連的土地，以及一幅鄰近科大清水灣校園的土地作選址。拉近距離 將優勢最大化他以清華大學的「清華科技園」為例，指創新園概念是撮合工業界專長與大學的科研優勢，「最重要是讓工業界與學校距離拉近，互相了解，他們知道市場需求，需要哪一方面科技，而學校則有科研能力。大灣區很多企業與科創人員，如果放在科大旁邊，可以發展這樣的園區」。由大學成立公司參與管理對於「科大創新園」日後管理模式，鄭光廷強調尚待商討，校方持開放態度，但強調「科大一定要有位置」，可參考清華科技園或洛桑聯邦理工學院（EPFL）創新園的做法，由大學直接或成立附屬公司參與管理，「利用大學的科研能力，吸引高科技公司落戶，跟學校緊密合作，彼此推動科研」。現時鄰近香港大學的數碼港，與中文大學旁的科學園，前者由政府全資擁有的數碼港管理有限公司管理，後者由法定機構科技園公司主理。鄭光廷認為以往營運模式，第三方管理者「只是房東或中介人，而非工業界或擁有科技者」，令進駐園區的業界與大學的關係僅為「鄰居」，雙方缺乏合作動力，難有協同效應，「這樣倒不如讓工業界來管，但又不能只給一家公司，誰來管理便有問題」。鄭光廷指，科大領先的優勢領域涵蓋人工智能、機械人、物聯網、新材料技術、集成電路設計，健康科技、新能源等，科研成果的技術轉移可觀，每年申請約300項專利，而每年有80至90項專利獲企業與初創公司產業化，至今已培育逾1600家初創企業，包括9家獨角獸企業及7家上市公司，創造逾4千億元的經濟效益。他相信科大具備條件，吸引高科技企業合作，「科大有這麼強的科研能力，在未來5至10年，對香港新型工業化發展，可以扮演更重要角色。」擴教研空間 擬建3座新大樓為進一步擴展教學及研發空間，科大計畫興建3座新大樓，其中去年底動工的「李家誠創科大樓」，將設機械人、人工智能、數據科學、可持續發展及健康科學等的實驗室，料2024至25年完工。鄭光廷指，另一座主要供生物科技研究用的新大樓，已獲大學教育資助委員會及政府支持，待立法會審議撥款後動工，料最快2026年完工；至於第三座新大樓正進行初期規劃，計畫2028至29年落成，將用於量子科學、先進材料、半導體等研究，他期望新設施能夠盡快落成，「新型工業化最重要是科研能力、科研人才與科研成果，否則根本不能做」。港可主力發展半導體、晶片設計新型工業化講究尖端技術，更廣泛採用人工智能與機械人，鄭光廷形容「智能製造」重點是「智能」而非「製造」，「智能製造不再仰賴人，它仰賴的是技術，不再是一個園區有十萬人，造出很多智能手機與個人電腦出來，這跟以前不一樣」。他以微電子為例，已不再是傳統電子業由廉價勞工製造電路板，而是透過尖端技術設計與製造晶片，甚至藉着封裝技術，將功能不同的數個小晶片連接，達至高運算效能的晶片，「從前是一塊電路板，現在只有指甲般細小」。大灣區具備完整生態圈鄭光廷認為，本港雖然工資成本高，但具備科研能力與國際化優勢的大學，科研人才匯聚，切合新型工業化的發展需求，「比如先進封裝，投資沒那麼大，附加價值與技術含量很高；晶片設計需要人才，但團隊不用太大」。以微電子為例，鄭光廷指涉及電子材料、器件、製造到設計電路，封裝、測試等環節，分為設計、應用與系統三大版塊，他認為本港有能力發展半導體、晶片設計、先進封裝等，「設計最不敏感，可以向上對接應用，向下接到智能製造」。隨着先進製造業中心落成，鄭光廷指本港具備生產原型品（Prototype）的能力，經過反覆測試與應用，再往外地大規模生產，背後複雜的新型工業產業鏈，無論是資金、科研人才、創新創業者等，正是背靠的大灣區具備，「香港本身是充滿希望的營商環境、國際化城市，能夠吸引世界一流人才，應該期許佔上重要地位」。港出現「台積電」非不可能鄭光廷形容，新型工業化「路很多，變化很快」，必須擁有科研能力才能追得上，香港不應只着眼於應用，「應用很賺錢，但只做應用的話，你做FinTech（金融科技），別人也可以做」。他笑言本港日後出現如台積電般的半導體巨擎，並非不可能，最重要是社會有決心發展創科，持之而恆，「科技很特別，突然有一天有很革命性的東西出來，會把大家嚇一跳」。工業創新路系列之1