海關破2宗走私案 檢值106萬元沉香木

海關在過去的周日及周一，在深圳灣管制站偵破2宗涉及出境旅客，走私懷疑受管制沉香木的案件，檢獲共約13.2公斤懷疑受管制沉香木，估計市值約106萬元。



海關人員在深圳灣管制站，替2名準備前往內地的32歲和38歲男旅客清關時，在他們的背包內，分別發現約4.2公斤和約9公斤懷疑受管制沉香木，遂把他們拘捕。2宗案件已轉交漁農自然護理署跟進。



隨着香港與內地於2月6日全面通關，香港海關會在各出入境管制站加強抽查過境旅客，並會繼續與內地海關和本地相關執法部門緊密合作，嚴厲打擊各類走私活動。根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年。