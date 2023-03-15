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滑翔機發燒友倒車撞閘不治

2023-03-15 列印
■男子在車內昏迷，送院後證實不治。
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一名男子昨午近3時，倒車離開沙田下城門道時，突然失控撞毁水務署一個約3呎高閘柱，並在車內昏迷，送院後證實不治。現場為沙田下城門水塘堤壩，一直被模型機發燒友視為熱門放無人機及滑翔飛機的勝地。

據其友人透露，男死者名叫阿倫，年約60多歲，任職天秤維修員，已婚育有子女，本身為一名滑翔飛機發燒友，有空到上址放飛機玩樂，或與同好者聊天講述共同愛好。他昨日盡興後原定駕車離開，倒車其間突然撞毁閘柱，昏迷車廂內，惜最終返魂乏術。遺體稍後移送殮房，交由法醫確認死因。■私家車失控撞毁水務署一個約3呎高閘柱。
■私家車失控撞毁水務署一個約3呎高閘柱。
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