45歲主婦2萬賄校長還柙候判

去年中持單程證來港定居的家庭主婦承認，企圖以2萬元賄賂官立小學校長以取得學位，還柙等候判刑。主任裁判官指，家長會為子女爭取最好入學，但大前提是要守法。



案情指，45歲女被告李君萍的6歲獨生兒子，第一志願為軒尼詩道官立小學（銅鑼灣），但因統一派位申請表出錯而被派到另一學校。被告兒子6月參加該校第一輪面試，但沒獲通知第二輪面試，被告其後與校長見面，希望可給予其兒子機會。被告再在7月把2萬元連同兒子資料，放入白色信封轉交予校長。



辯方求情指，希望幫兒子搵到好學校，但不認識香港法律，而家翁不原諒她，令她與兒子被逐出家門。但主任裁判官指，被告行為抹煞其他人靠實力考入學校機會，即時監禁是唯一判刑選擇。