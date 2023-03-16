■消委會提醒市民，肉乾零食屬加工肉類，應減少進食。

豬肉乾牛肉乾香口冶味，令人吃不停口，但屬加工肉食品，多食無益，部份更暗藏健康風險。消委會測試市面上30款肉乾、肉鬆和肉紙零食，發現逾4成樣本驗出可致癌的污染物，其中「美珍香」盒裝牛肉乾的含量超出歐盟上限逾5成；而「林真香」豬肉紙被驗出禁用獸藥。此外，全部樣本為高糖食品，其中逾9成半樣本屬高鈉。消委會的測試結果顯示，9款豬肉乾和4款牛肉乾均檢出可導癌污染物多環芳香烴（PAHs），含量最高的1款「美珍香盒裝牛肉乾」樣本，其4種PAHs的總含量超出歐盟上限逾5成，每公斤達18.2微克，而其苯並[a]芘的含量亦非常接近歐盟上限。美珍香回覆時說，是以傳統方式製作肉乾，通過煙燻及燒烤保持傳統風味。但消委會指，製作肉製品過程中，蛋白質、碳水化合物、脂肪等有機物質在高溫受熱下有機會分解而形成PAHs，市民進食肉乾前應去除燒焦部份，以減少攝入PAHs機會。測試又發現「林真香」脆豬肉乾樣本含獸藥呋喃唑酮代謝物（AOZ），每公斤達0.95微克，不符合《食物內有害物質規例》，亦超出歐盟的行動參考值。消委會引述聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織食物添加劑聯合專家委員會（JECFA）指，有證據顯示AOZ對實驗動物有基因毒性和增加患癌發病率，惟現時未有足夠證據證明可令人類患癌。為審慎起見，消委會建議消費者避免食用檢出AOZ的產品，並亦促請廠商監察有關產品所使用的原材料是否安全，並要加強檢測。豬肉乾樣本含獸藥此外，全部樣本都達高糖水平，每100克檢出的糖含量由18.3克至47.2克。糖含量最高的1款為「梭坤敬」泰國脆豬肉乾，成年人一日食用20克份量，攝取的糖含量便相等於約1.9粒方糖，佔世衞建議游離糖的攝取上限約19%；如食用一整包，攝取的糖含量便等同約6.3粒方糖，達世衞建議上限約63%。除了1款肉鬆樣本「媽媽的廚房」外，其餘29款樣本均為高鈉食品，每100克檢出的鈉含量由715毫克至1,900毫克。鈉含量最高的為「鉅記手信」脆豬肉乾，成年人若進食100克所攝入的鈉，已達世衞建議的鈉每日攝取上限95%。消委會提醒市民，肉乾零食屬加工肉類，雖然全部樣本均屬高蛋白質，但市面上絕大部份為高糖高鈉食品，市民應減少進食，以降低患上肥胖、心臟病、糖尿病、大腸癌等多種疾病的風險，亦不宜以此類食品作為蛋白質的來源。