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英國升學│20間「抵讀」私立中學排行榜

2023-03-16 列印
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        英國私立學校資源多，學生人數少，所以公開試成績一向比公立學校優異，不少英國中產家庭都願意為子女付出高昂的學費。今次為大家選出學費最相宜，但成績又屬於全國首100位的20間「抵讀」私校。
        詳情：https://bit.ly/3YIujfO
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