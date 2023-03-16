疫後單月訪港旅客首破百萬 旅發局加碼送禮

上月訪港旅客數字為146萬人次，是2020年2月疫情以來，單月訪港旅客人次首次突破百萬。

旅發局（圖）宣佈，「香港有禮」旅客消費優惠券將加碼，包括港鐵將送出機場快線車票。



港鐵會送出10萬張機場快線車票，及10萬張遊客全日通予訪港旅客，亦為高鐵乘客提供人民幣30元的紅包折扣，名額10萬份；香港賽馬會向旅客送贈2000份、每份價值港幣430元的「遊客禮遇」。

而優惠劵適用的商舖數目，將陸續增加1倍至約3000間。