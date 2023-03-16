免排隊之苦 入境處鼓勵網上申領護照

隨着疫情緩和及通關，市民外遊意欲大增，趕赴申領特區護照，入境處鼓勵透過網上申請，方便快捷；亦提醒留意護照的相片要求，以免影響申請進度。



入境處呼籲，市民除因護照損毀、遺失或需要更改護照上個人資料，而必須親身到櫃位申請外，鼓勵市民透過互聯網，或入境處流動應用程式，遞交護照申請。亦留意到不少市民因未能提交符合要求的照片，而影響申請進度，提醒市民注意護照相片要求，包括是清晰的彩色近照；背景必須是純白色；眼鏡不可反光或遮擋眼睛；頭像應置中，頭頂上須保留適當空位；頭髮不可遮擋眼睛或眉毛等。為減省輪候時間，可透過網上或24小時電話預約服務熱線，辦理預約。