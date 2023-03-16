入境處呼籲，市民除因護照損毀、遺失或需要更改護照上個人資料，而必須親身到櫃位申請外，鼓勵市民透過互聯網，或入境處流動應用程式，遞交護照申請。亦留意到不少市民因未能提交符合要求的照片，而影響申請進度，提醒市民注意護照相片要求，包括是清晰的彩色近照；背景必須是純白色；眼鏡不可反光或遮擋眼睛；頭像應置中，頭頂上須保留適當空位；頭髮不可遮擋眼睛或眉毛等。為減省輪候時間，可透過網上或24小時電話預約服務熱線，辦理預約。
免排隊之苦 入境處鼓勵網上申領護照
入境處呼籲，市民除因護照損毀、遺失或需要更改護照上個人資料，而必須親身到櫃位申請外，鼓勵市民透過互聯網，或入境處流動應用程式，遞交護照申請。亦留意到不少市民因未能提交符合要求的照片，而影響申請進度，提醒市民注意護照相片要求，包括是清晰的彩色近照；背景必須是純白色；眼鏡不可反光或遮擋眼睛；頭像應置中，頭頂上須保留適當空位；頭髮不可遮擋眼睛或眉毛等。為減省輪候時間，可透過網上或24小時電話預約服務熱線，辦理預約。
消委會測試30款零食 大多數高糖高鈉 13款肉乾驗出致癌物
豬肉乾牛肉乾香口冶味，令人吃不停口，但屬加工肉食品，多食無益，部份更暗藏健康風險。消委會測試市面上30款肉乾、肉鬆和肉紙零食，發現逾4成樣本驗出可致癌的污染物，其中「美珍香」盒裝牛肉乾的含量超出歐盟上...
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中國首批殲-11B戰鬥機女學員完成首飛
央視近日報道，中國首批5位殲-11B戰鬥機女飛行學員順利完成單飛，這也標誌她們已成為合格殲-11B戰鬥機女飛行員。5名首飛的女飛行學員平均年齡只有23歲，報道指她們經過層層選拔，實現完美蛻變，顏值和實...
2023-03-16
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俄方否認指控 美軍稱MQ-9無人機遭俄撞毀
美軍表示，1架MQ-9無人偵察機，在黑海國際空域亞執行任務時，遭俄軍蘇-27戰機攔截撞擊後墮海。美國國務院其後傳召俄羅斯駐美大使抗議，但俄羅斯否認美方說法，指當時無人機正向俄方邊境飛行，其後劇烈運動，...
2023-03-16
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瑜一首批50伙折實均價2.48萬
全新盤排隊登場，華懋及港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一第IB期昨日正式開價，首批推出50伙，折實平均呎價24838元，項目明日起開放示範單位及進行收票，料月內發售。瑜一IB期首批50伙，涵蓋1房至3...
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長建去年純利升3% 連續26年增加派息
長江基建（1038）去年純利77.48億元，按年上升3.1%，末期息派1.83元，全年則派息2.53元，增加1.2%，上市26年來保持增長。電能實業（006）純利則按年減少8%，至56.49億元，末期...
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過頭波之王穿針引線 槍殺士砵亭
李安度杜沙特加盟阿仙奴以來，10場各賽事已交出5次助攻，隊友們紛紛稱讚他是傳球高手，隊長馬田奧迪加特更給他冠以「過頭波之王」的威名。今晚歐霸16強次回合主場迎戰士砵亭，這名28歲鋒將勢再以「過頭波」劏...
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坦言恨拍《模範的士》第3季 李帝勳想來港取景 諗定由中環打到尖沙咀
《Viu X MakerVille 2023項目發佈會》昨日於香港國際影視展中舉行，大會邀請了韓星李帝勳到場宣傳他主演的韓劇《模範的士 2》。原來李帝勳一直都好喜歡香港，想來港居住，又笑言如劇集有第3...
2023-03-16
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辛正兒 - 研租用學校夜間場 增供應擊退炒場黨｜社論
政府康體場地炒風旺盛，不是新聞，市民要使用，往往逼於無奈向炒場黨繳付炒價。政府近幾年多次出招，包括增加排隊預約的難度，或訂下「停賽」規矩，如被揭炒場者不准在某個期限再租場，但炒場依然，反映利之所在，「...
2023-03-16
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田泰安四喜臨門
昨晚谷中賽事田泰安大發神威，先後勝出鄭廄「帥男」、蔡廄「精算赤焰」和「嫡愛心」，以及何廄「木火同明」，於第八場賽後已經成為騎師王。至於姚本輝與布文憑「芙蓉莊」和「觔斗雲」攜手起孖，前者另取得一亞一季，...
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