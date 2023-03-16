房屋局考慮收緊綠表購買居屋安排

蔡天鳳碎屍案中，前家翁擁有一個數千萬元物業，仍能以綠表購買居屋，有議員批評審查機制出現大漏洞，要求檢視有多少公屋租戶同時持有物業。房屋局局長何永賢指，會檢視和考慮收緊綠表購買居屋安排，方向包括加強濫用的罰則，確保公屋運用合理，目標下次推出居屋前完成。



議員謝偉俊批評，現時政策完全過時，讓有關人士享受雙重福利，質疑香港是否「天無眼」；議員江玉歡要求加強濫用公屋的罰則。

何永賢強調，現行綠表沒有入息資產等限制的安排，為房委會早於1978年首次推售居屋單位時訂立，希望鼓勵有能力置業的公屋住戶，騰出單位，近5年因此每年收回3,600個公屋單位。當局現時不止單靠舉報，亦有很多主動調查的工作。