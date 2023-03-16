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新青年論壇調查：逾半市民支持簡約公屋

2023-03-16 列印
■調查有逾半受訪市民，即51.7%支持簡約公屋方案。
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新青年論壇與工聯會立法會議員鄧家彪展開調查，訪問519名市民，當中過半數支持簡約公屋。

調查有逾半受訪市民，即51.7%支持簡約公屋方案，而啟德世運道選址，傾向支持的有51.1%，鄧家彪認為，結果反映簡約公屋有一定民意基礎，他認為，簡約公屋建於啟德是「地」盡其用，新青年論壇召集人鄧咏駿指，簡約公屋對啟德發展區的整體佈局，沒有負面影響。
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