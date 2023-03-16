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盧寵茂訪京 探討器官移植協作

2023-03-16 列印
■盧寵茂（右一）與中國器官移植發展基金會副理事長王海波（右二）和基金會顧問委員會主席黃潔夫（右三）會面。
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  醫務衞生局局長盧寵茂昨抵北京，陪同行政長官李家超拜訪國家海關總署。他此行亦會率領代表團在北京進行為期三天的訪問，拜訪內地相關部委，向內地官員介紹香港抗擊新冠疫情的情況等，以持續深化與內地在醫療衞生方面的交流和合作。
盧寵茂說，醫衞局期望與內地探討建立恆常器官移植協作機制，達致最大限度善用所捐贈器官拯救生命。
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