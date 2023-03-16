墮虛幣投資騙案 私人銀行執行女董事遭呃逾1170萬

騙徒的犯罪手法層出不窮，有網上情緣騙案、敲詐、虛假投資等。一名38歲、任職本地私人銀行執行董事的女子於今年1月透過Telegram認識一名「加密貨幣投資專家」，對方遊說事主於一虛假投資平台開設戶口再投資加密貨幣，事主不虞有詐，於今年1月24日至2月17期間，先後8次將1170萬元的加密貨幣存入4個電子錢包。



雖然事主曾一度獲得少量回報，但當她要求取回有關款項時卻失敗，而當初與她聯繫的「加密貨幣投資專家」及有關平台管理員則失去蹤影，而有關平台亦無法登入，始覺受騙，只好報警求助。案件共涉及騙款約1170多萬港元。