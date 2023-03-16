多國鐵路虧蝕嚴重 需公帑打救兼加價 港鐵疫下持續凍結及下調票價

倫鐵地鐵■倫鐵地鐵本月加價，平均加幅達5.9%，是10年來最高。

台北捷運■台北捷運2021年疫情期間日運量下跌，要由台北市政府擴大減租支持營運。

港鐵去年本地車務虧蝕47億港元，仍推出各種恒常的車費優惠。港鐵行政總裁金澤培在業績記者會上說，疫情期間，港鐵推出了多項支援措施包括車費折扣優惠，並按票價調整機制凍結及下調票價，亦為商戶提供免租減租安排，相關的票價及租金寬減達到數十億港元，與市民共渡時艱。正當外國的地鐵營運虧蝕，要政府補貼或加價才能維持營運，港鐵即使面對同樣情況，票價水平仍然相對低廉。根據港鐵2021年委託學者莊太量教授所做的票價負擔能力恒常研究，坐港鐵一個站最便宜車資為3.84港元，而新加坡地鐵為5.49港元，台北捷運則要5.65港元。若以12公里的乘車距離計算，港鐵平均票價為9.42港元，新加坡地鐵7.92港元，台北捷運則是8.79港元。在計算政府公共交通費用補貼計劃後，香港票價水平在10大城市中排名第2便宜，僅次於獲政府大量補貼的新加坡。港鐵票價水平第2便宜台北捷運疫情前日運量最高達237萬人次，但車務本業從未賺錢，須靠車站廣告或地下街租務等副業的收入才有盈餘。2021年的疫情令台北捷運日運量跌至145萬人次，全年總虧損達59.15億元新台幣（約15億港元），要由台北市政府擴大減租44.85億元新台幣（約11億港元），才能維持營運。歐美地鐵車費更高昂，倫敦地鐵坐一個站至少要20港元，12公里車程的車資平均是30.6港元；紐約地鐵一個站或乘12公里的車資都是約19.4港元。通脹加劇下，英國本月針對英格蘭及威爾士地區的鐵路服務加價，平均加幅達5.9%，是10年來最高。工黨批評加價「野蠻」，因民眾已經面對稅務及帳單開支飆升。加上鐵路工人罷工及持續的人手短缺問題，都令服務質素未能「對得起」票價。紐約今年票價料上調5.5%紐約大都會運輸署（簡稱MTA）預計今年票價將上調5.5%，以彌補因疫情而減少的收入，同時須削減部份服務節省開支。2017年紐約地鐵平均日運量有560萬人次，疫情造成乘客數量減半，但美媒認為，要重回疫情前的水平非常困難，原因是不少人已習慣在家工作，加上去年的地鐵槍擊案令人心惶惶。港鐵本地車務亦虧蝕，3年疫情以來車務總虧損逾140億。但金澤培指，「鐵路加物業」經營模式令港鐵財務穩健，即使本地車務虧蝕，仍能每年撥出20多億元的恒常車費優惠，疫情又特別優惠給乘客及商戶。反觀其他城市的鐵路，面對疫情打擊，不得不選擇上調車費，或由政府增加補貼。新線開通方便出行 乘客︰值回票價家住粉嶺的周先生在銅鑼灣上班，他指港鐵誤點少，平時上班會坐東鐵線過海。東鐵線過海段未開通前，他在九龍塘轉乘觀塘線到旺角，再於旺角轉荃灣線往金鐘，最後搭港島線到達銅鑼灣，現時只需要在金鐘轉一程車，非常方便。周先生表示，上班時間節省十多分鐘，在粉嶺站還是金鐘站上車，一般有位坐，雖然票價貴了，還是值得。東鐵線亦方便市民直達羅湖或落馬洲口岸。享有長者乘車優惠的李女士居於南區，她指東鐵線過海段開通以及兩地通關後，可以不時乘南港島線往金鐘，再轉乘東鐵線直接到內地，非常方便及「抵坐」。