管制即棄膠餐具 最快本年底執行

立法會昨二讀修訂《產品環保責任條例》，為管制即棄膠餐具和其他塑膠產品提供法律框架，環境及生態局局長謝展寰表示，政府建議第一階段管制，在草案獲立法會通過後6個月開始實施，視乎立法會的審議進度，預計最快年底或明年年初開始。



謝展寰指，塑膠對於環境的損害過大，期望源頭減塑，指大眾對「走塑」意識增加，現時是合適時機提出管制；違者最高可罰款10萬元。他承諾條例實施前，政府會為不同業界及市民提供相關資訊和指引，加強宣傳及教育工作。



草案主要修禁止食肆銷售或提供9種即棄塑膠餐具，包括發泡膠餐具、塑膠飲管等；第二階段為，全面禁止食肆為堂食或外賣提供即棄塑膠餐具。