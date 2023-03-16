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五旬單車友暈倒大帽山 送院不治

2023-03-16 列印
■政府飛行服務隊派直升機將事主送往律敦治醫院。
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一名年約50多歲山地單車友，昨早在大帽山甲龍林徑踩越野單車時，胸口痛不適，突然暈倒跌在地上，無呼吸脈搏，同行友人為事主人工呼吸；政府飛行服務隊接報派出直升機，將事主送往律敦治醫院，但搶救後不治。

消息指，死者為髮型師，有5年高血壓病歷，但沒有覆診，平日會自行於藥房配藥服食。而逢周三會偕友人到大帽山甲龍林徑踩越野單車。

據目擊當時情況兼有份救人的行山人士梁先生表示，他本身學過急救，當時見到事主昏迷，於是馬上協助進行心外壓，當時事主的同行友人更為事主人工呼吸。
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