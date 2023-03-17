訛稱跌銀包急醫肚 伸手黨湧港揾食 騎呢女當街討錢

■多區都有人目擊伸手黨出沒借錢。

希望警方加強截查街上可疑人士。林博

兩地通關，內地旅客再來，當中混入了一些騎呢人。近日多區網民紛紛出帖，指在街上遇上衣著光鮮操普通話的年輕女子，以遺失銀包為藉口，專求男途人接濟，要50至100元食飯，有人見她們問完一個再問一個，疑是「山大斬埋有柴」的騙財手法。有地區幹事指，收到不少街坊反映類似情況，希望警方加強巡邏，截查可疑人士，擊退伸手黨。疫情前曾大行其道、在街上向人索錢吃飯的伸手黨，近日再湧現。不少網民在各區的社交平台出帖，聲稱目擊伸手黨在土瓜灣、旺角、將軍澳、大埔、筲箕灣多個地區出沒，並圖文並茂描述她們要錢的過程。網民呼籲，大家提醒家中長者，遇上她們，要提高警覺，不要上當。大埔街坊踢爆女騙徒住在土瓜灣的Eric指，本周1中午行經鴻福街，遇上一名穿淺色牛仔褸、操普通話口音的女子走近，她聲自己掉失銀包，身無分文，又疲倦又肚餓，「她又說手機遺失了，聯絡不上朋友，希望我幫她，給她200元，去吃飯和搭車。」Eric見她外表斯文衣著光鮮，覺得不會為了少少錢而行騙，「她說自己是遊客，見她有點無助，所以都想幫她，我當時身上現金不多，給了她100元。」Eric指，對方收了錢，說了兩聲謝謝，火速快步離去。第二天，Eric在紅磡又遇上同一名女子，見她以相同手法先後向多名男途人借錢吃飯，「除了她，附近有另一名操普通話的女子，不斷問途人借錢吃飯。」Eric始知自己受騙，但趕着上班，沒有上前踢爆，「這些人真的很缺德，利用別人同情心呃錢，每次呃一百幾十，但很多人上當，山大斬埋有柴。」大埔區亦有伸手黨出沒搵食。街坊鄭先生表示，數天前在大埔墟大榮里一帶，看到一名身型略胖、說普通話的女子，苦苦哀求一名男途人索錢吃飯，「都不用一分鐘，已成功借到50元。」鄭當時以為該名女子真的遺失財物才問人借錢，「點知半小時後，在靖遠街那邊又看到該名女子，都是在問途人借錢，擺明是呃人。」鄭先生為免再有人被騙，立即上前拆穿對方惡行，女子見事敗，慌張地急步離去，「這些人很狡猾，每次只呃少少錢，增加成功機會。」九龍城區居民聯會總幹事林博指，近日收到街坊反映，街上多了陌生女子向途人借錢吃飯事件，知道有街坊被騙，「我們都有跟街坊講，如在街頭看到這些事件，記低時間地點，情況容許下拍下對方照片，我們再將資料交給警方跟進。另外，我們都會要求警方加強巡邏，截查可疑人士。」大狀：已構成行騙大律師陸偉雄表示，這些人雖然只騙取數十至100元，但已構成行騙，「因為她們是講了一個大話而得到利益，如果不是這個大話，受害人是不會給錢的。」陸指，如事件中騙徒成功騙取金錢，會觸犯《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」，最高刑罰可判監10年。即使未能成功騙財，亦會觸犯《盜竊罪條例》第16條a「欺詐罪」，最高可被監禁14年。