如「家中網絡訊號不穩」 機管局道歉 機場登機系統故障 旅客呆等飛機

香港國際機場登機系統昨早故障，清晨航班登記流程受阻，旅客大排長龍，有人呆等數小時，亦有人趕不及登機，系統早上9時恢復正常。機場運行執行總監姚兆聰回應傳媒時指，主因是測試時發現電腦訊號不太穩定，決定重啟電腦，情況類似「家中網絡訊號不穩」。他向受影響旅客致歉，承諾未來做得更好。

昨早7時許機場擠滿人，辦理登機手續人龍，大批旅客按地勤人員當場指示排隊等候，一度鼓噪。前往韓國旅遊的市民周小姐，一行3人清晨約6時45分抵機場，排隊逾2小時後才被通知航班已起飛，又被要求每人額外付2,000元才能改搭下午班機；周不滿並反對，地勤才「改口」，安排她們免費改乘下午1時許航班。



機管局稱，16日凌晨定期系統測試時，南面離境大堂A至E段登記流程的網絡電腦系統異常，隨即全面檢查，並啟動緊急應變機制，通知相關航空公司安排旅客使用其他登記行段及北面離境大堂。受事件影響，國泰航空原定於早上8時至10時30分往東京、台北、馬尼拉等航班，較原定起飛時間延遲15至45分鐘，其中飛往首爾及札幌的航班更延遲至少1小時。



機場運行執行總監姚兆聰指，機場每年都維修和演練不同系統，包括控制辦理登機手續的網絡系統。



昨天凌晨2點半，機場一年一度有計劃測試，將系統從一部電腦切換至另一部電腦，但切換後，電腦訊號不太穩定，因此將電腦重啟。訊號不穩定原因約7時找到，及至9時15分，全部櫃檯回復正常運作。



姚強調，機場於5時45分已啟動緊急應變機制。由於受到影響的是位於南面幾行櫃檯，機場即時將受影響航空公司，包括國泰，從南面搬到北面。7時後登機程序大致正常，惟7時至8時為航班出發最高峰，旅客排隊時間較長，大約5班航班受影響，延遲約30分鐘。對旅客造成不便，姚代表機場對旅客致歉。

稱測試為有計劃進行



被問及機場有否向航空公司和旅客隱瞞問題，姚指絕無此事。機場於5時許發現問題，5時45分已啟動應變機制，於6時通知所有航空公司。姚指，不存在儀器故障或人為失誤，測試是在有計劃下進行。但他相信機場方面仍有進步空間，吸收今次經驗，未來及早探測問題，處理得更好。