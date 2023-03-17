批增員工負擔 民航業工會反巴士加價

5間巴士公司申請加價，其中城巴機場巴士線申請加五成。多個民航業工會批評（見圖）將增加員工負擔，打擊新人入行，倡設立機場員工交通專線，提供免費或合理車資服務；促政府壓低或否決過高加幅。



多個民航業工會昨指，機場巴士如加價五成，交通費將佔部份低收入員工的四分之一，擔心或會導致不少員工轉行，及降低機場職位吸引力，建議設立機場員工交通專線，或推出跨平台月票以劃一價格乘坐。城巴指，理解加幅會加重機場員工負擔，將會擴大向員工提供的部份路線折扣，由原來的六折增至五折。