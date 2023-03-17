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電塔疑爆炸起火 數十宗困(車立)

2023-03-17 列印
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慈雲山附近懷疑有電力設施發生爆炸，導致九龍區多處地方電壓驟降，有市民指聽到3次爆炸聲，而慈雲山、青衣、荃灣、天水圍甚至港島 柴灣等多區出現電燈「閃動」的異常現象。消防發佈在昨晚11時半至今日零時求助記錄，全港最少有35宗升降機困人事故。

從網民拍到的影片顯示，慈雲山附近電塔突然閃爆出巨大火光，然後有大量火屑徐徐飄下。據慈雲山居民指，曾聽到爆炸聲，令人擔心電力公司的發電設施是否發生事故。

此外，多區網民均發現室內電燈有異樣，「閃吓、閃吓」，未知是否與電塔冒火事件有關。
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