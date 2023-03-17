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美通過涉港決議　公署駁斥：信口雌黃

2023-03-17 列印
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美國參議院通過涉港決議。外交部駐港公署及特區政府均強烈不滿和堅決反對，批評「純屬信口雌黃和政治抹黑」。

公署發言人批評，美參院對自身重重問題輕描淡寫，卻對遠隔萬里對香港的民主人權狀況指手畫腳，滿腹「以港遏華」的陰謀詭計，決議充斥着虛偽與霸道。發言人敦促美方有關政客反躬自省，摒棄頤指氣使的「教師爺」姿態，立即停止嘩眾取寵的政治作秀，停止以任何藉口，干預香港事務和中國內政。

特區政府亦表達不滿，直斥美參議院的涉港決議「純屬信口雌黃和政治抹黑」，強調任何人詆毀香港情況，試圖破壞香港繁榮穩定，只會自暴其短，以失敗告終。
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