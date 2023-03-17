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廣東兩專家訪港 交流滅鼠策略

2023-03-17 列印
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食環署表示，廣東省疾病預防控制中心兩位專家近日應邀訪港，就防治鼠患工作的最新發展交流。專家在港視察後巷、公眾街市、公園和公屋等防治鼠患工作，以了解本港在不同環境採取的治鼠措施。

專家前往荃灣楊屋道街市，視察食環署與機電工程署，透過應用物聯網技術部署的無線動態傳感器、捕鼠器和鼠餌盒等設備，並到屯門區了解熱能監察系統的應用。
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