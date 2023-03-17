廣東兩專家訪港 交流滅鼠策略

兩地通關，內地旅客再來，當中混入了一些騎呢人。近日多區網民紛紛出帖，指在街上遇上衣著光鮮操普通話的年輕女子，以遺失銀包為藉口，專求男途人接濟，要50至100元食飯，有人見她們問完一個再問一個，疑是「山...

2023-03-17