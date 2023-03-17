專家前往荃灣楊屋道街市，視察食環署與機電工程署，透過應用物聯網技術部署的無線動態傳感器、捕鼠器和鼠餌盒等設備，並到屯門區了解熱能監察系統的應用。
廣東兩專家訪港 交流滅鼠策略
專家前往荃灣楊屋道街市，視察食環署與機電工程署，透過應用物聯網技術部署的無線動態傳感器、捕鼠器和鼠餌盒等設備，並到屯門區了解熱能監察系統的應用。
訛稱跌銀包急醫肚 伸手黨湧港揾食 騎呢女當街討錢
兩地通關，內地旅客再來，當中混入了一些騎呢人。近日多區網民紛紛出帖，指在街上遇上衣著光鮮操普通話的年輕女子，以遺失銀包為藉口，專求男途人接濟，要50至100元食飯，有人見她們問完一個再問一個，疑是「山...
2023-03-17
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駛入釣魚島附近海域 日要求2華海警船駛離 中方：正常巡航
日媒報道指，日前有2艘中國海警船駛入釣魚島周邊的日本領海，日本巡邏船曾發出警告要求駛離，並監視動向。中方表示，海警艦艇進入釣魚島領海是進行正常維權巡航，批評日方相關報道和言論，嚴重歪曲史實。日本共同社...
2023-03-17
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重慶魚塘現巨窿 1萬斤魚不翼飛
重慶一個魚塘日前發生離奇事件，塘水和1萬公斤的魚竟然在一夜內消失，事後魚塘底部出現一個深不見底的大洞。根據內媒報道，重慶市北碚區天府鎮文星村一戶人家，在魚塘內飼養了一些觀賞魚，魚塘主人在事發前一晚曾經...
2023-03-17
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飛揚2期首批最平306.9萬
全新焦點盤連環推售，長實與新地合作發展的屯門飛揚第2期昨日以低價推售搶客，首批推出88伙，計算最高折扣後，折實平均呎價12509元，較去年6月推售第1期首批單位約1.5萬水平，大幅低近17%，折實入場...
2023-03-17
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長實多賺2%派息1.85元 李澤鉅：樓市剛需不變
長和系公佈2022年業績，長實集團（1113）全年純利按年升2.1%，至216.83億元；末期息派1.85元，按年增3.4%。集團主席李澤鉅指，受加息影響，本地樓市難免受壓，惟剛性需求不變，房屋政策及...
2023-03-17
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羅尼安迪大爆發 「薩」神回歸
翼鋒羅尼安迪今季加盟薩斯索羅初期表現麻麻，不過適應新環境後立即大爆發，近6場意甲上陣助球隊收穫4勝1和1負。羅尼安迪大勇加上薩斯索羅往績食住史柏斯亞，今晚意甲主場勢大勝而回，讓球主客和讓一球，直取「主...
2023-03-17
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楊受成楊政龍撐《流浪地球2》交流會 劉德華要與吳京組「京華一夢」開騷
劉德華、吳京、總監製傅若清及導演郭帆出席電影《流浪地球2》幕後交流會，探討夢和幻想，從《流浪地球1》到《流浪地球2》，奔向未知的想像空間及現實的遠大願景4個主題，英皇集團主席楊受成博士及副主席楊政龍現...
2023-03-17
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辛正兒 - 不理睬也不給錢 令伸手黨無啖好食｜社論
香港與內地通關，兩地人們恢復互訪，同時亦吸引一些「伸手黨」來港。繼本報早前揭發多個旺區有內地丐幫向途人伸手要錢後，近日多區社交平台出現不少帖文，指有說普通話、衣著光鮮的年輕女子，當街向男途人要錢，藉口...
2023-03-17
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田泰安四喜臨門
昨晚谷中賽事田泰安大發神威，先後勝出鄭廄「帥男」、蔡廄「精算赤焰」和「嫡愛心」，以及何廄「木火同明」，於第八場賽後已經成為騎師王。至於姚本輝與布文憑「芙蓉莊」和「觔斗雲」攜手起孖，前者另取得一亞一季，...
2023-03-16
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