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拋起幼童致頭撞牆 童樂居女職員囚3月

2023-03-17 列印
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「童樂居」虐兒案中，24歲幼兒工作員陳靄盈涉多次將2歲幼童拋起，其中一次更使幼童頭撞牆壁。她早前否認對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，昨被裁定罪成，裁判官指被告試圖推卸責任，誣衊事主可能會傷到其他幼童，看不見其悔意，判監3個月。
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